В Пакистане в пятницу ожидают прибытия иранской делегации для переговоров с США

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Делегация во главе с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, как ожидается, прибудет в пятницу вечером в Исламабад для возобновления переговоров с США, сообщает пакистанский телеканал Geo TV со ссылкой на источники.

По его данным, в пакистанской столице уже находятся американские специалисты по логистике и вопросам безопасности, которые отвечают за подготовку к возможному прибытию американской делегации.

Официальных комментариев США и Ирана по возможному возобновлению переговоров пока не поступало.

Хроника 28 февраля – 24 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Исламабад Пакистан США Иран
