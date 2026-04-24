РАСО назвала лауреатов премии в области репутационного менеджмента в 2026 году

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО) объявила победителей премии в сфере управления репутацией. В 2026 году награды присуждены по девяти номинациям, включая новые категории "Социальный архитектор" и "Правовой авангард".

В числе лауреатов — Ozon, Wildberries, "Аэрофлот", "Норильский никель", Т-Банк, Росконгресс, а также министерство иностранных дел РФ и другие организации и персоны. Ключевым критерием отбора стал доказанный вклад коммуникационных решений в достижение стратегических целей, а не отдельные PR-проекты.

Сервис СКАН-Интерфакс "Медиалисты" попал в шорт-лист премии.

Как отмечается в сообщении РАСО, в 2026 году процедуре выдвижения номинантов впервые предшествовало социологическое исследование, которое позволило сформировать стартовый перечень из более чем 70 претендентов. Экспертный совет премии, в который вошли 40 признанных специалистов, анализировал динамику репутации организаций и персон, включая влияние на общество, антикризисные действия и связь с национальными задачами.

Победителями премии РАСО-2026 стали:

- "Красота игры" (кампания, меняющая восприятие бренда): Ozon, Wildberries, Российская энергетическая неделя, онлайн-кинотеатр Premier.

- "Форвард" (новые практики взаимодействия с аудиториями): Wildberries, ПСБ, Т-Банк, а также специальный приз — ГК "Эфко".

- "Идеальный шторм" (сохранение репутации в кризисных условиях): аэропорт Шереметьево, "Аэрофлот", МИД России.

- "Первые в лицах" (персоны как символ изменений): Дмитрий Григоренко, Сергей Галицкий, Юлия Аблец.

- "Большая повестка" (задачи национального масштаба): Росконгресс, Т-Банк, "Циан", специальный приз — АНО "Национальные приоритеты".

- "Устойчивое развитие" (социальные и экологические инициативы): Lindaily, "Газпром нефть", Т-Банк.

- "Социальный архитектор" (коллаборации бизнеса, власти и НКО): Мастерская новых медиа, "Норильский никель", специальный приз — Женское движение "Единой России".

- "Воля к росту" (экспансия, меняющая репутацию): "Авито", "Лента", специальный приз — Fitstars.

- "Правовой авангард" (спецноминация за трансформацию персонального бренда): Герман Сабиров (Сбербанк), Иван Верещагин ("ЕвроХим"), Наталия Поправко (УК "Манхэттен Риал Эстейт Менеджмент", ГК "РАМО-М"), а также специальные призы — Виктория Коржиновская (ГК Selecty), Диана Галеева ("ФомЛайн"), Елена Шильникова ("Тайрай Франчайзинг").

В РАСО отметили ключевые тенденции. Бизнес переходит от тактического реагирования к долгосрочной перспективе, а крупные компании стремятся позиционировать себя как социальные институты. При этом наблюдается снижение влияния "зеленой" и климатической повестки: экологические проекты представлены лишь в одном награждении. На первый план вышли компании цифровой экономики — маркетплейсы, финтех-организации и отраслевые платформы.

Среди дефицитов, выявленных экспертами, — нехватка профессиональной коммуникации проектов, низкий уровень кооперации брендов, дефицит персонализации и инструментальный кризис в связи с изменением каналов информирования стейкхолдеров. "Фундаментальной темой является переосмысление самого понятия репутации в наше время. Что она дает сегодня и почему в нее нужно инвестировать материальные и управленческие ресурсы?" — резюмировали в РАСО.

"За пять лет Премия РАСО стала не просто профессиональной наградой, а механизмом признания реального вклада бизнеса в развитие репутационного менеджмента. Важно, что большинство номинантов выдвигается самим профессиональным сообществом: эксперты отмечают те управленческие решения и последовательные позитивные трансформации публичного образа, которые действительно становятся ориентиром для рынка", — заявил "Интерфаксу" председатель оргкомитета премии, первый вице-президент РАСО Олег Полетаев.

Полетаев добавил, что компании все чаще рассматривают коммуникации как стратегический инструмент управления репутацией, доверием и долгосрочной устойчивостью бизнеса. По его словам, особый интерес в этом году вызвала номинация "Социальный архитектор", где оценивались коллаборации бизнеса, власти и НКО, обеспечившие измеримый рост качества жизни в регионах.

В свою очередь президент РАСО и председатель жюри Евгений Минченко отметил, что премия сформировалась как устойчивый институт профессионального признания. "Мы видим, как растет интерес к премии со стороны бизнеса и экспертного сообщества, повышается уровень заявок и конкуренции. Это говорит о том, что сама тема репутации окончательно закрепилась в качестве одного из ключевых факторов стратегического управления, а премия — как площадка, фиксирующая лучшие практики и задающая ориентиры для рынка", — подчеркнул Минченко.

По словам Минченко, важно, что экспертный совет премии последовательно расширяется и уже включает 40 признанных специалистов по репутации. "Мы начали с глубинных интервью с представителями различных сфер — от корпоративного управления до социальной политики — и сформировали первичную базу номинантов. Далее более 40 экспертов последовательно анализировали кейсы, сопоставляя их не только по формальным критериям, но и с точки зрения реального влияния на репутацию. Такая многоступенчатая модель позволяет нам говорить о высокой степени обоснованности и прозрачности итоговых решений", — отметил глава РАСО.

Он также обратил внимание на изменение характера премии в сторону фиксации не разовых проектов, а системной динамики. "Наша задача — оценивать не отдельные PR-проекты и точечные коммуникационные решения, а динамику в репутации организации или персоны в целом. Акцент мы делаем на анализе нескольких ключевых элементов: влияние на общество и среду, умение вести себя в кризисах и находить неординарные решения, способность наращивать масштаб и долю на рынке, сохраняя при этом "чистоту правил", и, кроме того, встраивание корпоративных практик в национальные задачи. Важный фактор оценки репутации — ее персонализация, связь с людьми, которые стоят за конкретными решениями и влияют своей личностью на восприятие и отношение внешних аудиторий", — пояснил Минченко.