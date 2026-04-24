"Единая Россия" предложила реструктурировать бюджетные кредиты регионов в 2026 году

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - "Единая Россия" предложила реструктурировать бюджетные кредиты регионов и направить высвободившиеся средства - порядка 100 млрд рублей - на социальную поддержку жителей, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Мы приняли обращение о возможности переноса на более длительный срок возврата 100-миллиардной задолженности по кредитам регионов, непогашении этой суммы в текущем году", - сказал Якушев.

По его словам, "люди говорят о возросшей финансовой нагрузке на региональные бюджеты".

"У регионов есть старые долги, с которыми надо рассчитываться. Возврат этих кредитов беспокоит и тех, кто непосредственно работает в органах власти на этом направлении, и простых граждан. Уверен, эта тема в нашей Народной программе должна быть обязательно отражена в конкретных предложениях. Защита региональных, местных бюджетов должна "красной линией" пройти через программу "Единой России", потому что без этого наши регионы, муниципалитеты развиваться просто не смогут", - считает Якушев.

Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что поддержка регионов - основополагающая часть Народной программы "Единой России". По решению президента, ранее регионы получили возможность списания двух третей бюджетных кредитов при условии, что высвободившиеся средства пойдут на решение социальных вопросов. Решение законодательно обеспечила партия.

В 2026 году регионам предстоит вернуть около 103 млрд рублей. При этом регионы должны исполнять взятые на себя обязательства.

"Значит, регионы будут вынуждены пойти в коммерческие банки и взять деньги, для того, чтобы вернуть средства в федеральный бюджет. Именно это и хотел избежать президент, когда предложил свое решение. Вопрос долговой нагрузки - один из основных вопросов, которые волнуют уже не руководителей, а простых людей. Потому что от этого зависит, смогут ли регионы выполнять обязательства перед ними. В этой связи "Единая Россия" обращается к президенту с просьбой о переносе срока погашения бюджетных кредитов", - сказал Макаров.

Решение единогласно поддержали депутаты думской фракции ЕР.