Минсельхоз фиксирует в РФ "стабильно высокий" интерес к фермерству

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Фермерское движение в РФ в 2025 году приросло на 16 тыс. новых хозяйств, сообщает Минсельхоз.

"Интерес к этому направлению деятельности остается стабильно высоким", - говорится в сообщении ведомства.

За последние пять лет крестьянские (фермерские) хозяйства нарастили производство продукции почти на 30%. На малые формы хозяйствования приходится почти половина всего объема сельхозпродукции в стране, а в ряде регионов их доля достигает 80%.

"Особенно значительный вклад малый агробизнес вносит в производство овощей открытого грунта, картофеля, молока, ягод, мелкого рогатого скота. По этим направлениям его доля составляет 65% и более. Кроме того, фермеры играют ключевую роль в развитии сельских территорий, создании рабочих мест, а также новых локальных брендов и агротуристических объектов", - констатирует Минсельхоз.

По данным Росстата, сельхозорганизации в 2025 году увеличили производство продукции на 5,9%, в фермерских хозяйствах отмечен рост на 6,4%.

