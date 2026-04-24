Brent вышла в плюс и торгуется чуть выше $106 за баррель

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Вечером в пятницу Brent дорожает, а WTI - дешевеет. Нефтяные цены демонстрируют высокую волатильность, реагируя на сигналы относительно развития ситуации на Ближнем Востоке.

К 18:16 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,94 (0,89%) по $106,01 за баррель, с повышением на $0,94 (0,89%) от закрытия предыдущей сессии.

Июньские контракты на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,38 (0,4%), до $95,47 за баррель.

Ранее в ходе торгов стоимость Brent поднималась до $107,48 за баррель, WTI - до $97,85 за баррель на опасениях дальнейшей эскалации ближневосточного конфликта после сообщений о срабатывании системы противовоздушной обороны в ряде районов Тегерана в четверг.

В пятницу пакистанский телеканал Geo TV со ссылкой на источники сообщил, что делегация во главе с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи отправляется в Исламабад для возобновления переговоров с США. По данным телеканала, в пакистанской столице уже находятся американские специалисты по логистике и вопросам безопасности, которые отвечают за подготовку к возможному прибытию американской делегации.

Позднее Аракчи заявил, что собирается в поездку в Пакистан, Оман и Россию для обсуждения региональных вопросов. "Отправляюсь в своевременную поездку в Исламабад, Маскат и Москву. Целью моих визитов является тесная координация с нашими партнерами по двусторонним вопросам и консультации по региональным событиям", - написал он в соцсети Х.

Накануне президент Дональд Трамп сказал, что США могли бы прямо сейчас заключить соглашение об урегулировании конфликта с Ираном, однако в таком случае оно не было бы идеальным. По словам Трампа, ему требуется "соглашение, которое будет действовать вечно", и гарантирует, что у Тегерана никогда не будет ядерного оружия.

Новости по теме

Tesla начала выпуск Cybercab

 Tesla начала выпуск Cybercab

Кремль признал негативный эффект антироссийских санкций

 Кремль признал негативный эффект антироссийских санкций

Глава ЦБ допустила рост негативных эффектов для экономики РФ в случае затягивания войны с Ираном

Набиуллина связала проинфляционные риски с войной с Ираном и бюджетной политикой

Сбербанк снизит ставки по рыночной ипотеке на 0,2-1 процентный пункт

Банк России в заявлении усилил фокус на риски со стороны бюджета

Банк России сохранил прогноз по инфляции на 2026 год в диапазоне 4,5-5,5%

 Банк России сохранил прогноз по инфляции на 2026 год в диапазоне 4,5-5,5%

Банк России снизил ключевую ставку до 14,5%

 Банк России снизил ключевую ставку до 14,5%
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1899 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9112 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 103 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов