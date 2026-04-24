Brent вышла в плюс и торгуется чуть выше $106 за баррель

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Вечером в пятницу Brent дорожает, а WTI - дешевеет. Нефтяные цены демонстрируют высокую волатильность, реагируя на сигналы относительно развития ситуации на Ближнем Востоке.

К 18:16 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,94 (0,89%) по $106,01 за баррель, с повышением на $0,94 (0,89%) от закрытия предыдущей сессии.

Июньские контракты на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,38 (0,4%), до $95,47 за баррель.

Ранее в ходе торгов стоимость Brent поднималась до $107,48 за баррель, WTI - до $97,85 за баррель на опасениях дальнейшей эскалации ближневосточного конфликта после сообщений о срабатывании системы противовоздушной обороны в ряде районов Тегерана в четверг.

В пятницу пакистанский телеканал Geo TV со ссылкой на источники сообщил, что делегация во главе с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи отправляется в Исламабад для возобновления переговоров с США. По данным телеканала, в пакистанской столице уже находятся американские специалисты по логистике и вопросам безопасности, которые отвечают за подготовку к возможному прибытию американской делегации.

Позднее Аракчи заявил, что собирается в поездку в Пакистан, Оман и Россию для обсуждения региональных вопросов. "Отправляюсь в своевременную поездку в Исламабад, Маскат и Москву. Целью моих визитов является тесная координация с нашими партнерами по двусторонним вопросам и консультации по региональным событиям", - написал он в соцсети Х.

Накануне президент Дональд Трамп сказал, что США могли бы прямо сейчас заключить соглашение об урегулировании конфликта с Ираном, однако в таком случае оно не было бы идеальным. По словам Трампа, ему требуется "соглашение, которое будет действовать вечно", и гарантирует, что у Тегерана никогда не будет ядерного оружия.