Brent подорожала до $105,58 за баррель

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки слабо растут утром в пятницу после резкого подъема по итогам предыдущей сессии.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:18 по московскому времени повышается на $0,51 (0,49%), до $105,58 за баррель. В четверг контракт подорожал на $3,16 (3,1%), до $105,07 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,24 (0,25%), до $96,09 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $2,89 (3,11%), до $95,85 за баррель.

Ситуация на Ближнем Востоке по-прежнему остается в центре внимания инвесторов. Несмотря на продолжающийся режим прекращения огня, они опасаются дальнейшей эскалации, поскольку стороны не демонстрируют прогресса в мирных переговорах, а Ормузский пролив остается фактически закрытым.

Опасения усилились после сообщений агентства "Мехр" о том, что в некоторых районах Тегерана в четверг открывала огонь система противовоздушной обороны. Причины инцидента не уточняются.

Тем временем американский президент Дональд Трамп заявил, что США могли бы прямо сейчас заключить соглашение об урегулировании конфликта с Ираном, однако в таком случае оно не было бы идеальным. По словам Трампа, ему требуется "соглашение, которое будет действовать вечно", и гарантирует, что у Тегерана никогда не будет ядерного оружия.

Президент добавил, что армии США в ходе военной операции удалось уничтожить 78% целей в Иране, определенных командованием. Если с Ираном не удастся заключить сделку, американские военные возобновят удары и поразят оставшиеся цели, предупредил Трамп.