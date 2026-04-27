Рынок акций открылся в основную сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в понедельник демонстрирует умеренное снижение индексов на фоне негативных сигналов от ЦБ РФ по дальнейшей ДКП, в то время как дорожает нефть (июньский фьючерс на Brent превысил $107 за баррель) на фоне сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,3%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2725,61 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1136,84 пункта (-0,3%); лидируют в снижении акции ПАО "Группа Позитив" (-2,2%), "Яндекса" (-2,1%), "ММК" (-1,8%)

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 апреля, составляет 75,5273 руб. (+69,24 копейки).

Новость дополняется