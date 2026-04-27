Рынок акций открылся в основную сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в понедельник демонстрирует умеренное снижение индексов на фоне негативных сигналов от ЦБ РФ по дальнейшей ДКП, в то время как дорожает нефть (июньский фьючерс на Brent превысил $107 за баррель) на фоне сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,3%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2725,61 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1136,84 пункта (-0,3%); лидируют в снижении акции ПАО "Группа Позитив" (-2,2%), "Яндекса" (-2,1%), "ММК" (-1,8%)

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 апреля, составляет 75,5273 руб. (+69,24 копейки).

Brent подорожала до $107,4 за баррель

Индекс Dow Jones снизился в пятницу, S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные максимумы

Новак уверен, что на восстановление рынка нефти после конфликта на Ближнем Востоке уйдет несколько месяцев

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в мае снизится в 3,5 раза

ДКП встроилась в бюджетный процесс. Заявление Банка России

Tesla начала выпуск Cybercab

Кремль признал негативный эффект антироссийских санкций

Глава ЦБ допустила рост негативных эффектов для экономики РФ в случае затягивания войны с Ираном

Набиуллина связала проинфляционные риски с войной с Ираном и бюджетной политикой

Сбербанк снизит ставки по рыночной ипотеке на 0,2-1 процентный пункт
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9143 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1927 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов