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OFAC продлило лицензию для санкционных банков РФ на транзакции в сфере атомной энергетики до 18 декабря

OFAC продлило лицензию для санкционных банков РФ на транзакции в сфере атомной энергетики до 18 декабря
Фото: AP/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Американские власти продлили разрешение на транзакции в сфере атомной энергетики с подсанкционными российскими банками.

Соответствующую генлицензию опубликовало в четверг OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций). Срок ее действия - до 18 декабря 2026 г.

Предыдущая версия лицензии истекает 18 июня.

Изначально эта лицензия, выпущенная в декабре 2024 г., распространялась только на Газпромбанк (ГПБ). Выдавая это разрешение, OFAC подчеркивало, что временное исключение из санкционного режима распространяется на проекты, запущенные до включения ГПБ в SDN List (датировано 21 ноября 2024 г.). Речь может идти, например, о транзакциях, связанных с добычей/обогащением урана и производством топлива для АЭС, отмечало OFAC, обращая внимание, что в отношении новых проектов - в качестве примера приводилось строительство станции "Пакш-2" в Венгрии - лицензия не действует.

Впоследствии действие лицензии было распространено на Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Альфа-банк и ряд других кредитных организаций, а также госкорпорацию ВЭБ.РФ.

OFAC Газпромбанк ВТБ Альфа-банк Сбербанк ГПБ
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