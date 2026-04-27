Курс рубля продолжил укрепляться, отыгрывая рост цен нефть и итоги пятничного заседания ЦБ

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - На открытии торгов на "Московской бирже" рубль подорожал к юаню, отыгрывая как фактор растущих цен на нефть, так и итоги пятничного заседания Банка России, оказавшиеся более "жесткими" в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики (ДКП), нежели прогнозировал рынок.

За первую минуту торгов юань подешевел на 4,7 копейки, до 10,933 рубля. При этом юань оказался на 9,4 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Банк России 24 апреля снизил ключевую ставку на очередные 50 базисных пунктов - до 14,5% годовых. При этом регулятор отметил, что проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте и что сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики.

Таким образом, ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. Регулятор повысил нижнюю границу прогноза по средней ключевой ставке на 2026 год, сузив диапазон до 14,0-14,5% с 13,5-14,5% годовых в феврале. С 27 апреля и до конца 2026 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 13,3-14,0% годовых. Прогноз по средней ставке на 2027 год расширен за счет повышения верхней границы, теперь он составляет 8-10% (в феврале - 8-9%).

На пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в этот раз рассматривалось только два варианта - снижение ставки на 0,5 процентного пункта и пауза. Это также является признаком ужесточения настроений регулятора, ведь на предыдущем заседании на столе были три варианта: пауза, снижение ставки на 0,5 процентного пункта и снижение ставки на 1 процентный пункт.

Мировые цены на нефть повышаются в понедельник утром в связи с отсутствием прогресса в урегулировании ближневосточного конфликта.

К 10:01 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures 2,13% до $107,57 за баррель. В пятницу Brent подорожала на 0,25%, до $105,33 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 2,01%, до $96,3 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на 1,5%, до $94,4 за баррель. За прошлую неделю Brent подорожала на 17%, WTI - на 14%.

Переговоры США и Ирана в минувшие выходные вновь не состоялись, и Ормузский пролив по-прежнему фактически закрыт. Президент США Дональд Трамп отказался отправлять американскую делегацию в Исламабад, несмотря на то что министр иностранных дел Ирана прибыл на переговоры. Иран предлагает США открыть Ормузский пролив и положить конец конфликту, отложив ядерные переговоры на более поздний срок, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Восстановление мирового рынка нефти по завершении ближневосточного конфликта займет несколько месяцев, считает вице-премьер Александр Новак. "Кризис очень глубокий, очень большое количество баррелей нефти не вышло на рынок за этот период, большое количество кораблей скопилось в Ормузском проливе. Поэтому, конечно, для балансировки, восстановления на прежнем уровне потребуется определенное время. На наш взгляд, это несколько месяцев", - сказал Новак ИС "Вести".