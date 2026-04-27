ЦБ не спешит резко снижать ставку, опасаясь рисков разворота тренда в инфляции

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Банк России пока не спешит резко снижать ключевую ставку во избежание риска разворота тренда в инфляции, заявил директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов.

"Ключевая ставка снижается на каждом заседании, но снижается по 50 базисных пунктов (б.п.). Почему это движение не идет резко вниз, а идет потихонечку? Потому что есть риск того, что если мы слишком ускоримся, то ситуация с инфляцией тоже может развернуться, и вместо движения вниз, то есть замедления роста цен, мы можем увидеть ускорение роста цен. Безусловно, мы этого не хотим, поэтому каждый шаг делается потихонечку, мы проверяем, как это влияет на инфляцию, проверяем, что это не препятствует дальнейшему замедлению инфляции", - сообщил Морозов на конференции ассоциации "Российские автодилеры" (РОАД).

ЦБ в минувшую пятницу в пятый раз снизил ключевую ставку на 50 б.п. - до 14,5%.

Банк России также опубликовал среднесрочный макроэкономический прогноз, в котором сохранил ожидания по ВВП и инфляции на трехлетнюю перспективу.

Ожидания по росту российской экономики на 2026 год (0,5-1,5%) не изменились, несмотря на "слабые" январь и февраль, подчеркнул Морозов. "Мы видим большой вклад разовых факторов - и НДС, и календарного и так далее, в результаты января-февраля. Соответственно, мы ожидаем, что когда эти разовые факторы отыграют, а уже похоже, отыграли, дальше динамика будет гораздо благоприятнее", - отметил он.

Он заявил, что динамика ВВП в целом за I квартал будет слабой, но в отрицательную область не уйдет. "Первый квартал, да, действительно слабенький. При том я не уверен, что мы там в итоге получим минус, по итогам первого квартала, если брать ВВП год к году, но дальше мы ждём восстановления", - подчеркнул глава департамента ЦБ.

По его словам, еще одним фактором восстановления экономики РФ является рост цен на экспортные товары из-за конфликта на Ближнем Востоке. "Даже если физические объёмы экспорта мы увеличить не можем, в валютном выражении объём экспорта будет больше, и эти деньги возвращаются в экономику, они будут работать, стимулировать внутренний спрос, соответственно, тоже давать импульс росту экономики", - обратил внимание эксперт.

Прогноз по инфляции на 2026 год ЦБ также сохранил на уровне 4,5-5,5%. "Правда, видим риски того, что инфляция будет идти ближе к верхней границе прогноза, то есть не 4,5%, а где-то 5% и повыше", - признал Морозов.

Банк России повысил нижнюю планку прогноза средней ключевой ставки на 2026 год, ждет теперь ее в диапазоне 14-14,5%, а не 13,5-14,5%, как было в феврале. "Пересмотренный прогноз предполагает, что ключевая ставка, если мы идём по этому прогнозу, до конца года будет ниже 14%. Насколько ниже 14%, тут разные сценарии возможны", - отметил глава департамента ЦБ.

Для Банка России важно, как будет складываться ситуация с бюджетом, в частности, с его структурным дефицитом. Большие расходы и дефицит будут создавать более высокий спрос в экономике. "Для того, чтобы инфляция не росла, в таком сценарии нужно, чтобы у нас кредит рос медленнее, и в этом сценарии действительно ключевая ставка должна быть выше. Но выше не обязательно означает повышение. Мы можем остаться в рамках базового прогноза, может, только идти ближе к верхним границам этого базового прогноза, то есть ближе к 14%", - добавил Морозов.