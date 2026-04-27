ВТБ продал ТЦ "Весна" на Новом Арбате

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ в апреле продал торговый центр "Весна", расположенный на Новом Арбате в центре Москвы, сказал журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

ТЦ "Весна" достался группе ВТБ в рамках работы с проблемными кредитами БМ-банка (бывший Банк Москвы).

По словам Пьянова, было реализовано свыше 13 тыс. кв. м (общая площадь объекта составляет 14,8 тыс. кв. м - ИФ). Он не раскрыл покупателя актива. Как говорится в Telegram-канале юридической компании Consul Group, покупателем выступил ЗПИФ "СР" под управлением УК "КСП Капитал".

Пьянов отметил, что влияние сделки на прибыль группы будет незначительным - в пределах полумиллиарда рублей.

ВТБ за последние годы уже несколько раз пытался продать "Весну", но желающих купить ТЦ не было.