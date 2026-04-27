ВТБ продал ТЦ "Весна" на Новом Арбате

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ в апреле продал торговый центр "Весна", расположенный на Новом Арбате в центре Москвы, сказал журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

ТЦ "Весна" достался группе ВТБ в рамках работы с проблемными кредитами БМ-банка (бывший Банк Москвы).

По словам Пьянова, было реализовано свыше 13 тыс. кв. м (общая площадь объекта составляет 14,8 тыс. кв. м - ИФ). Он не раскрыл покупателя актива. Как говорится в Telegram-канале юридической компании Consul Group, покупателем выступил ЗПИФ "СР" под управлением УК "КСП Капитал".

Пьянов отметил, что влияние сделки на прибыль группы будет незначительным - в пределах полумиллиарда рублей.

ВТБ за последние годы уже несколько раз пытался продать "Весну", но желающих купить ТЦ не было.

Нефть Brent подорожала до $108,9 за баррель

Минфин и ЦБ рекомендуют работать с "физиками" при подготовке IPO, привлекать независимых аналитиков к оценке

В Турции для российских туристов заработала оплата по СБП

Путин разрешил фирме "Аурум" купить золоторудную компанию "Павлик"

Brent торгуется у $106,5 за баррель

ЦБ объяснил нулевую динамику кредитования экономики в марте снижением требований банков к компаниям

Moody's изменило прогноз рейтинга Китая на "стабильный" с "негативного"

Совкомбанк и МТС-банк присоединились к программе лояльности Ozon

"Автостат" допустил снижение продаж на авторынке из-за апрельской непогоды

Лоукостеры просят у властей США $2,5 млрд в связи с ростом цен на топливо

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1935 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9147 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов