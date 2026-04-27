ЦБ разрешил банкам включать в капитал рублевые субординированные бонды, выпускаемые в обмен на валютные

Фото: "Интерфакс"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Банк России разрешил кредитным организациям включать в капитал рублевые субординированные облигации, выпускаемые в рамках обмена на них валютных субордов. Соответствующее решение совета директоров ЦБ от 24 апреля опубликовано регулятором в понедельник.

Чтобы банки смогли разместить рублевые субординированные бонды среди держателей валютных, разрешено включить в капитал рублевые субординированные облигации, оплата по которым при размещении происходит в неденежной форме – валютными субординированными облигациями, поясняется в "Обзоре банковского регулирования" за первый квартал 2026 года, который ЦБ также опубликовал в понедельник.

Предельная доходность рублевых бондов при этом не должна превышать 15% или уровня ключевой ставки Банка России + 5 п.п. (при плавающей ставке), что позволит обеспечить приемлемую доходность для инвесторов. Мера распространяется на облигации, принадлежащие физлицам – неквалифицированным инвесторам: так у банков будет возможность обменять принадлежащие этой категории владельцев бумаги, отмечает ЦБ.

Решение действует до 31 декабря 2026 года включительно и в дальнейшем будет встроено в регулирование, говорится в обзоре.

Госдума в декабре прошлого года приняла закон, позволяющий российским эмитентам до конца 2026 г. разместить среди держателей своих бондов, номинированных в валютах недружественных стран, облигации в рублях, обменяв таким образом на них находящиеся в обращении валютные бонды. В том же месяце он был подписан президентом РФ и в части, касающейся облигаций, вступил в силу.

Один из эмитентов со значимым объемом валютных облигаций в обращении, для которого замена на рублевые бонды актуальна – это ВТБ. Ранее в апреле набсовет ВТБ принял решение о размещении облигаций, которые планируется выпустить взамен валютных субордов в рамках проекта рублификации. Он реализуется в соответствии с новым законом, который позволяет обменять валютные облигации на рублевые, если этого захочет держатель.

Обмен предусмотрен в форме оплаты новых облигаций валютными бумагами по принципу одна новая облигация за одну старую, сообщал ВТБ. Новые субординированные облигации будут размещаться с валютным номиналом, который в определенный день после размещения будет изменен на рубли по курсу Банка России в соответствии с эмиссионной документацией. Это исключит влияние волатильности курса валют во время сбора заявок, отмечал банк. Обмен будет добровольным – на усмотрение держателей.

ВТБ планирует приступить к обмену во второй половине мая после регистрации эмиссионной документации в ЦБ РФ.

Обменять на новые бонды можно будет бумаги всех 7 находящихся в обращении валютных субординированных выпусков ВТБ. Обмен будет производиться на бонды трех новых выпусков.