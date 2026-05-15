Индексы МосБиржи и РТС изменились незначительно в начале основных торгов

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в пятницу консолидируется при смешанной динамике blue chips в отсутствие подвижек по украинскому урегулированию, на фоне снижения металлов, смешанных сигналов с мировых фондовых площадок и дорожающей нефти (июльский фьючерс на Brent превысил $107 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту не претерпели существенных изменений.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2657,96 пункта (-0,03%), индекс РТС - 1144,84 пункта (-0,03%). Подешевели акции ПАО "Группа Позитив" (-2,4%), "Полюса" (-1,1%), "НЛМК" (-1%), "ММК" (-0,9%), "Норникеля" (-0,9%), но выросли бумаги "Хэдхантера" (+2,8%), "МТС" (+1%), "Т-Технологии" (+0,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 15 мая, составляет 73,1385 руб. (-20,35 копейки).

Подешевели также акции "Северстали" (-0,6%), АФК "Система" (-0,6%), "ВК" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "ФосАгро" (-0,3%), "Русала" (-0,2%), "Татнефти" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Банк "Санкт-Петербург" (-0,1%) в I квартале 2026 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 10,9 млрд рублей, что на 29,7% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении кредитной организации. Результат оказался выше консенсус-прогноза аналитиков, предполагавших снижение чистой прибыли банка по МСФО в январе-марте текущего года в 1,6 раза - до 9,7 млрд рублей.

Между тем, банк "Санкт-Петербург" сохранил прогнозы по основным финансовым показателям на 2026 год, ожидает чистую прибыль на уровне свыше 35 млрд рублей, следует из презентации кредитной организации. Чистая прибыль банка по МСФО в 2025 году сократилась на 25,5% - до 37,8 млрд рублей.

Упали после отсечки на бирже дивидендов акции ПАО "ЭсЭфАй" (-16,8%, до 825,2 рубля), выплаты за 2025 год составят 172 руб. на бумагу.

"Хэдхантер" объявил о запуске программы обратного выкупа акций объемом до 15 млрд рублей. Решение утверждено 14 мая советом директоров компании; сроки проведения buyback - 12 месяцев, сообщила компания в пятницу. "Ожидается, что обратный выкуп повлечёт сокращение количества акций в свободном обращении, что призвано способствовать увеличению эффективного денежного потока на акцию в последующих периодах. Таким образом, программа направлена на повышение акционерной стоимости и отражает взгляд компании на текущую рыночную оценку, которая не в полной мере отражает её фундаментальную стоимость", - указано в релизе "Хэдхантера".

Совкомбанк (+1,3%) в I квартале 2026 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,6 раза - до 20 млрд рублей по сравнению с 12,5 млрд рублей за аналогичный период 2025 года, говорится в сообщении банка. Результат оказался чуть выше консенсус-прогноза, предполагавшего рост чистой прибыли по МСФО в январе-марте текущего года в 1,5 раза - до 19,0 млрд рублей.

Подорожали также акции "Московской биржи" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), ВТБ (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Совет директоров микрокредитной компании (МКК) "Займер" (+0,6%, до 151,05 рубля) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за I квартал 2026 года в размере 4,36 руб. на бумагу, сообщила компания. Всего на выплату дивидендов рекомендуется направить 436,6 млн руб., что составляет всю чистую прибыль "Займера" по МСФО за первый квартал. Вопрос будет рассматриваться на собрании акционеров 19 июня. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 30 июня.

Чистая прибыль "Займера" по МСФО в I квартале снизилась в два раза по сравнению с 916 млн руб. в I квартале 2025 года. Основное влияние на снижение консолидированной прибыли оказал плановый убыток банка "Евроальянс", находящегося на стадии развития. При этом прибыль основного бизнеса группы без учета банка составила 651 млн рублей, отмечает "Займер".

Комментарии аналитиков

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на западных фондовых площадках в четверг наблюдались покупки, обеспеченные в том числе надеждами на заключение новых торговых соглашений между Китаем и США, которые могут благоприятно сказаться на всей мировой экономике.

Индексы МосБиржи и РТС к концу сессии ускорили коррекционное снижение от краткосрочных сопротивлений 2700 и 1160 пунктов соответственно после усиления геополитического оптимизма в начале недели. Причин для краткосрочной силы у российского рынка все еще нет. В пятницу после закрытия основных торгов ожидаются сигналы от Росстата о некотором замедлении потребительской инфляции в стране в апреле, что должно поддержать надежды на очередное смягчение политики ЦБ РФ в июне, считает Кожухова.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин полагает, что поводов для роста рынка акций нет, основной вопрос - урегулирование ситуации вокруг Украины - остается в подвешенном состоянии.

Таким образом, индекс Мосбиржи остается в диапазоне 2600-2700 пунктов, где пробудет до появления важных новостей. В условиях отсутствии драйверов роста рынка делать новые покупки акций широким фронтом не имеет смысла, облигации выглядят предпочтительнее, считает аналитик.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, индекс Мосбиржи остается ниже 2700 пунктов 13 торговых сессий подряд. Сильная нефть помогает нефтегазу, но широкого спроса на акции нет. Ближайшая поддержка сейчас - 2650 пунктов, сопротивление остается в зоне 2700 пунктов.

В пятницу нефть и газ растут в цене, для российского рынка это сильный внешний фон, прежде всего для нефтегаза, бюджета и экспортеров. В металлах картина слабая, что давит на акции золотодобытчиков и ряда металлургов. Акции "Группа Позитив" снижаются после недавней отчетности и слабого спроса на IT-сектор. За I квартал компания показала рост выручки на 45,6% г/г, до 3,41 млрд рублей, но чистый убыток все еще составил 1,39 млрд рублей. Для рынка это неплохая динамика бизнеса, но не повод активно покупать бумагу на снижающемся рынке.

"Полюс" падает вместе с золотом. Пятница - последний день для попадания в реестр под дивиденды за 2025 год. Акционеры одобрили выплату 56,8 рубля на акцию, но на фоне падения золота почти на 2,5% дивидендный фактор уже не удерживает бумагу.

Вечером Росстат опубликует недельную инфляцию с 5 по 12 мая, инфляцию за апрель и оценку ВВП РФ за I квартал. Для фондового рынка это важнее всего из-за ожиданий по ставке ЦБ. Геополитический фон остается умеренно напряженным из-за Ормуза, но новых сильных сигналов для российского рынка пока нет. Риск вокруг пролива продолжает поддерживать нефть и акции нефтегаза, но для индекса Мосбиржи это уже скорее фоновый фактор. До конца дня индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2600-2700 пунктов, нефть Brent будет колебаться в рамках $106-109 за баррель, если не появится новых сообщений по Ормузу или переговорам США, Китая и Ирана, считает Чернов.

По словам аналитика ФГ "Финам" Егора Вершинина, рынок акций в конце недели оказался под давлением фиксации прибыли игроками в отсутствие новых объективных поводов для роста. Так, перспективы урегулирования украинского конфликта остаются неопределенными, поскольку никаких мирных переговоров между сторонами, судя по всему, по-прежнему не ведется. Между тем ситуация в экономике РФ остается непростой, о чем говорит недавнее ухудшение официальных прогнозов Минэкономразвития, при этом пока нет признаков намерений Центробанка перейти к более активному смягчению ДКП. Цены на нефть все еще находятся на высоком уровне, но этот фактор уже не оказывает большой поддержки отечественным акциям. Как результат, многие инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после роста.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи в ходе отскока на неделе достиг уровня сопротивления 2700 пунктов и оттолкнулся от него вниз. Далее можно ожидать продолжения коррекции до поддержки 2600 пунктов, считает Вершинин.

Зарубежные рынки акций

В США накануне индексы акций выросли на 0,8-0,9%, обновили максимумы Nasdaq (+0,9%) и S&P 500 (+0,8%), причем последний впервые завершил сессию выше отметки 7500 пунктов.

Трейдеры оценивали ход переговоров президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух стран обсудили международные вопросы, в том числе ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке, сообщили китайские СМИ. Си Цзиньпин заявил, что стороны добились "сбалансированных и позитивных результатов" в ходе переговоров, а Трамп назвал прошедшие переговоры продуктивными.

Главы США и КНР сошлись во мнении о необходимости обеспечения свободного прохода судов через Ормузский пролив для поддержания свободного потока энергоресурсов, сообщил Белый дом. Кроме того, китайский лидер выразил заинтересованность в покупке значительного количества американской нефти для сокращения зависимости страны от поставок через Ормузский пролив.

Статданные, опубликованные в четверг, показали ускорение темпов роста стоимости импорта в США, а также экспортных цен в апреле до максимумов с марта 2022 года. Индекс цен на импортируемые товары и услуги увеличился на 1,9% по сравнению с мартом, говорится в отчете министерства труда страны. Индекс экспортных цен в апреле вырос на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Розничные продажи в Штатах в апреле выросли на 0,5% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Динамика показателя совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

В Азии в пятницу преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 2%, австралийский ASX - на 0,2%, южнокорейский Kospi упал на 6,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,8%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,3-0,9%).

По данным Банка Японии, цены производителей в стране в апреле выросли на 4,9% относительно того же месяца прошлого года. Это стало самым значительным скачком с мая 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение на 3%, по данным Trading Economics.

В апреле относительно предыдущего месяца цены повысились на 2,3% - самый существенный подъем с апреля 2014 года. Эксперты ожидали роста на 0,7%.

Нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены продолжают подъем на новых заявлениях Трампа о ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $107,41 за баррель (+1,6% и +0,1% в четверг), июньская цена фьючерса на WTI - $103,17 за баррель (+2% и +0,1% накануне).

Трамп заявил в интервью Fox News, что теряет терпение в отношении Ирана. "Им следует заключить сделку", - добавил президент.

Также он сказал, что Китай, получающий значительную долю нефтяного импорта из Ирана, готов рассмотреть идею закупки нефти в Соединенных Штатах. "У них есть ненасытный аппетит к энергоносителям, а у нас - неограниченные запасы энергоносителей", - отметил президент.

Трамп находится с визитом в Китае с 13 по 15 мая. По его словам, Вашингтону и Пекину удалось заключить несколько значимых торговых сделок в ходе визита.

По словам Трампа, США и Китай "очень схожи" в своем желании положить конец конфликту вокруг Ирана. По словам президента США, лидер КНР пообещал не предоставлять военную технику Ирану и предложил Вашингтону свою помощь в достижении договоренностей с Ираном.