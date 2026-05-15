"Русал" не будет платить дивиденды за 2025 год

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Русала" на заседании 14 мая рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год, сообщила компания.
Годовое собрание акционеров пройдет 25 июня, реестр для участия в нем закроется по состоянию на 1 июня.

"Русал" уже давно не платит дивиденды: последний раз компания распределяла прибыль по итогам первого полугодия 2022 года (в сумме $302 млн, дивдоходность на момент объявления была около 3%).

Основным акционером "Русала" является En+ Group (57%). "Суал Партнерс" владеет 25,72%, free float "Русала" - 17,4%.

