Акционеры "Т-Технологий" одобрили выплату дивидендов за IV кв. 2025 г. в размере 4,5 руб. на акцию

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Акционеры МКПАО "Т-Технологии" одобрили выплату дивидендов за IV квартал 2025 года в размере 4,5 рубля на акцию, говорится в сообщении группы.

"Дивиденд - 4,5 рубля на акцию за четвертый квартал 2025 года: после сплита каждая акция "Т" разделилась на десять, и выплата пересчитана пропорционально. Всего на дивиденды в этот раз направим 12 млрд рублей", - отмечается в сообщении группы.

Ранее (до дробления акций) совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за IV квартал в размере 45 рублей на акцию. Группа в апреле провела сплит акций в соотношении 1 к 10. В результате общее количество акций "Т-Технологий" выросло до 2,683 млрд штук с 268,3 млн штук, номинал одной акции снизился до 0,36 рубля с 3,64 рубля.

"Т-Технологии" в 2025 году увеличили операционную чистую прибыль по МСФО на 43% - до 174,4 млрд рублей, в IV квартале - на 41% - до 54,4 млрд рублей.

В 2026 году группа рассчитывает нарастить дивидендные выплаты на акцию более чем на 20%.

Основным акционером "Т-Технологий" является "Интеррос" Владимира Потанина, владеющий 41,4% холдинга.