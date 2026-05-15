Денежная база в РФ выросла с 30 апреля по 8 мая на 202,4 млрд рублей

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 8 мая составил 20 855,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 30 апреля денежная база в России равнялась 20 653,2 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,97%, или на 202,4 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

ЦБ РФ Банк России
