РФ выступает за увеличение доли операций в национальных валютах стран БРИКС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Россия выступает за формирование справедливой и устойчивой финансовой системы, поддерживает усилия по увеличению доли операций в национальных валютах стран БРИКС и партнеров объединения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Россия последовательно выступает за формирование справедливой и устойчивой финансовой системы, в которой страны Глобального Юга получат больше возможностей. И у Нового банка развития в этом особая роль", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам, организаторам и гостям 11- го ежегодного заседания Совета управляющих Нового банка развития.

Москва поддерживает усилия по дальнейшей диверсификации портфеля Банка, активному созданию сложных кооперационных цепочек, добавил он. "А также - по увеличению доли операций в национальных валютах БРИКС и партнеров объединения", - сказал премьер.

Мишустин выразил уверенность в том, что совместная работа и откровенный диалог будут способствовать укреплению сотрудничества стран.

