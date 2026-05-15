Совкомбанк в I квартале увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,6 раза - до 20 млрд рублей

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Совкомбанк в I квартале 2026 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,6 раза - до 20 млрд рублей по сравнению с 12,5 млрд рублей за аналогичный период 2025 года, говорится в сообщении банка.

Результат оказался чуть выше консенсус-прогноза, предполагавшего рост чистой прибыли по МСФО в январе-марте текущего года в 1,5 раза - до 19,0 млрд рублей.

Рентабельность капитала (ROE) в I квартале 2026 года выросла до 20% с 15% годом ранее.

Чистый процентный доход до вычета резервов в январе-марте текущего года вырос в 1,7 раза - почти до 60 млрд рублей, после резервов - в 1,6 раза - до 36,8 млрд рублей.

Чистая процентная маржа в I квартале 2026 года увеличилась до 7,0% с 4,3%.

Расходы банка на резервы в январе-марте текущего года составили 23,2 млрд рублей, что в 1,9 раза выше расходов за аналогичный период 2025 года (12,0 млрд рублей).

Стоимость риска (COR) в I квартале 2026 года выросла до 3,0% с 2,2% годом ранее.

"Основная причина роста резервов - влияние высоких ставок и адаптация портфеля к макропруденциальным мерам Банка России. В корпоративном сегменте COR составил 1,2% против аномально низких 0,2% годом ранее", - пояснил банк.

Чистый комиссионный доход в январе-марте текущего года вырос на 31,5% - до 11,6 млрд рублей.

Банк в I квартале 2026 года нарастил операционные расходы на 7,8% - до 41,6 млрд рублей. Динамику этого показателя кредитная организация объяснила индексацией фонда оплаты труда, инвестициями в импортозамещение и развитие ИТ-инфраструктуры. Соотношение расходов и доходов (CIR) за отчетный период улучшилось до 51% против 68% годом ранее.

Чистая прибыль группы от небанковской деятельности в I квартале сократилась на 22,7% - до 10,2 млрд рублей.

Совкомбанк 31 марта 2026 года получил контроль над компанией "Капитал лайф страхование жизни" ("Капитал life", приобрел 100% страховщика). В отчете за I квартал банк признал доход от выгодного приобретения этого актива в размере 3 млрд рублей. Управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос пояснил журналистам, что это предварительные данные, уточненные цифры появятся в отчетности за II квартал после завершения оценки.

Активы группы в январе-марте текущего года сократились на 7,2% - до 4,195 трлн рублей. "Сдержанная динамика активов обусловлена наращиванием достаточности капитала для сделки по "Капитал лайф", а также ужесточением требований Банка России к банковскому сектору", - отметил банк.

Совокупный кредитный портфель до вычета резервов в I квартале 2026 года сократился на 6,1% - до 3,004 трлн рублей. Розничный кредитный портфель до резервов снизился на 2,3% - до 1,381 трлн рублей, корпоративный - на 9,1% - до 1,623 трлн рублей.

Средства клиентов в январе-марте текущего года снизились на 12,3% - до 3,005 трлн рублей.

Собственный капитал на 31 марта 2026 года достиг 434,2 млрд рублей, увеличившись с начала года на 4,5%.

По итогам I квартала 2026 года Совкомбанк занимал 10-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".