Глава "Татнефти" сообщил о подготовке топливных соглашений с нефтяниками

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Готовятся соглашения по поставкам топлива между Минэнерго и нефтяными компаниями, они направлены на поддержку ТЭК и социальной стабильности в стране, сообщил журналистам глава "Татнефти" Наиль Маганов.

"Соглашения готовятся, все идет по плану. Эти соглашения будут работать на развитие страны, на поддержку топливно-энергетического комплекса и на социальную стабильность. Мы будем следовать духу этих соглашений", - сказал он.

Как сообщалось, в конце апреля правительство утвердило постановление о соглашениях для стабилизации и развития внутреннего рынка нефтепродуктов: соответствующие документы Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должны подписать с нефтяными компаниями.

В перечень нефтяных компаний, с которыми профильным ведомствам предстоит заключить соглашения, вошли "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", "Газпром", "Татнефть", ННК, "ФортеИнвест", "НефтеХимСервис", "Газпром нефтехим Салават", "ТАИФ-НК". Каждая из перечисленных владеет одним или несколькими НПЗ мощностью более 1 млн тонн в год.

Подчеркивается, что соглашениями будут регулироваться объемы обеспечения внутреннего рынка моторного топлива и розничные цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в 2026 году с учетом ожидаемого уровня инфляции.

"Принятое решение направлено на поддержание достаточных объемов топлива на внутреннем рынке в период традиционного сезонного роста спроса и проведения сельскохозяйственных полевых работ", - говорилось в сообщении правительства.