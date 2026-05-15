"Татнефть" готова увеличивать добычу нефти по мере роста квоты РФ в рамках ОПЕК+

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - "Татнефть" имеет возможность увеличивать добычу нефти, сообщил журналистам глава компании Наиль Маганов.

"Сколько разрешат добыть, столько и добудем. Действуют ограничения ОПЕК+. Мы очень надеемся, что разрешат добывать больше, чем было в прошлом году, и мы способны эту выполнить задачу", - сказал он в кулуарах XVII Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

Маганов воздержался от прогнозирования динамики производства компании в 2026 году.

Как сообщалось, в 2025 году "Татнефть" увеличила добычу нефти на 2% - до 27,834 млн тонн, добычу газа - на 4,6%, до 911 млн куб. м.