Поиск

"Татнефть" готова увеличивать добычу нефти по мере роста квоты РФ в рамках ОПЕК+

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - "Татнефть" имеет возможность увеличивать добычу нефти, сообщил журналистам глава компании Наиль Маганов.

"Сколько разрешат добыть, столько и добудем. Действуют ограничения ОПЕК+. Мы очень надеемся, что разрешат добывать больше, чем было в прошлом году, и мы способны эту выполнить задачу", - сказал он в кулуарах XVII Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

Маганов воздержался от прогнозирования динамики производства компании в 2026 году.

Как сообщалось, в 2025 году "Татнефть" увеличила добычу нефти на 2% - до 27,834 млн тонн, добычу газа - на 4,6%, до 911 млн куб. м.

Татнефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Stellantis и Dongfeng будут выпускать автомобили Peugeot и Jeep в Китае

 Stellantis и Dongfeng будут выпускать автомобили Peugeot и Jeep в Китае

Грузооборот морских портов РФ за 4 месяца вырос на 2,6%

 Грузооборот морских портов РФ за 4 месяца вырос на 2,6%

Трамп заявил, что Китай рассматривает возможность покупки американской нефти

 Трамп заявил, что Китай рассматривает возможность покупки американской нефти

Профицит внешней торговли РФ в январе-марте снизился на 18%, до $25,3 млрд

Закон о защите от БПЛА нефтегазовых платформ на Каспии прошел III чтение

Индия запросила у США продление разрешения на закупку нефти у РФ

 Индия запросила у США продление разрешения на закупку нефти у РФ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9398 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2195 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов