Путин заявил, что принятые кабмином экономические меры начали давать результат

Об этом говорят позитивные статданные за март текущего года, сказал президент

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Статистические данные по экономическим показателям РФ за март 2026 года свидетельствуют о том, что принятые правительством меры начали давать положительный эффект, необходимо продолжить работу, чтобы рост стал более устойчивым, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров по экономическим вопросам.

"Сразу отмечу, что меры, решения, реализованные за последнее время правительством Российской Федерации, начали давать определённый, скажем так, сдержанно скажем, но всё-таки определенный результат положительный. Об этом говорят позитивные статданные за март текущего года. Как недавно докладывал министр экономического развития Максим Геннадьевич Решетников, в марте ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавила 6,2%. При этом безработица остаётся на минимальном уровне - 2,2%. Прирост промышленного производства в марте - плюс 2,3%, а обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами - 3%. В целом ВВП страны в марте прибавил 1,8%", - привёл глава государства оценки Минэкономразвития.

"Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, охватывала всё больше отраслей и секторов, то есть чтобы экономический рост становился более основательным и устойчивым. Сегодня мы обсудим возможные дополнительные меры на этот счёт", - сказал президент, открывая совещание.

Ранее Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в марте 2026 года на уровне 1,8% после сокращения на 1,1% в феврале и на 1,8% в январе. Снижение ВВП РФ за январь-март 2026 года, по оценке министерства, составило в 0,3% в годовом выражении.

Консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" аналитиков по динамике ВВП РФ на 2026 год предполагает рост на 0,8%, что выше нового официального прогноза Минэкономразвития (0,4%) и чуть ниже середины интервального прогноза ЦБ (0,5-1,5%).