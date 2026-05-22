Экономисты повышают прогнозы инфляции в США на фоне войны с Ираном

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Экономисты повышают прогнозы инфляции в США и пересматривают прогнозы о сроках снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. 88 экспертов с 15 по 20 мая опросил Bloomberg.

Ценовое давление, вызванное войной в регионе, начинает распространяться за пределы рынка энергоносителей, охватывая и другие категории.

Как показал опрос, потребительские цены (индекс PCE) в США во втором квартале вырастут на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Месяц назад средний прогноз аналитиков предполагал их повышение на 3,6%.

Прогнозы экономистов для инфляции в третьем и четвертом кварталах также выросли. Кроме того, они полагают, что темпы роста потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PCE) останутся выше 3% до конца текущего года.

Мнения экономистов разделились поровну относительно того, снизит ФРС ставку в декабре текущего года или нет. В апрельском опросе консенсус-прогноз предполагал, что американский ЦБ опустит ставку уже в октябре.

По мере затягивания конфликта на Ближнем Востоке инфляционное давление усиливается, и некоторые представители ведущих мировых ЦБ начинают сомневаться в том, что регуляторы смогут игнорировать новый ценовой шок.

"Это дежавю: ФРС и рынки опасаются, что рост цен на энергоносители разгонит инфляцию, так же как они опасались последствий торговых пошлин, - отмечает главный экономист Wilmington Trust Corp. Люк Тилли. - Очевидно, что потребители, платя больше за бензин, будут сокращать расходы на другие товары".

Консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg экспертов предполагает, что потребительские расходы в США и ВВП страны в этом году вырастут примерно на 2%. Шансы рецессии в Соединенных Штатах в течение следующих 12 месяцев оценивается ими в 25%.

Иран США ФРС Wilmington Trust Corp Ближний Восток Люк Тилли
