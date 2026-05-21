МЭА сообщило о поступлении на рынок 2,5-3 млн б/с нефти из стратегических запасов агентства

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Ежедневно на рынок поступает порядка 2,5-3 млн баррелей нефти из стратегических запасов стран МЭА (Международное энергетическое агентство), сообщил глава агентства Фатих Бироль.

Он напомнил, что в начале марта на фоне конфликта США и Израиля против Ирана и последующего перекрытия поставок нефти из Персидского залива через Ормузский пролив страны МЭА приняли решение о крупнейшем высвобождении стратегических запасов нефти - 400 млн барр. Бироль подчеркнул, что это лишь 80% запасов, и если страны решат, то может быть высвобождено и остальное.

Глава МЭА заявил, что если Ормузский пролив не будет открыт, то в июле-августе, с началом туристического сезона, "рынки войдут в красную зону".