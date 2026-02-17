Поиск

Одобрено очередное расширение "Силы Сибири" за счет строительства лупингов

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Одобрен еще один этап расширения магистрального газопровода "Сила Сибири" за счет строительства около 500 км мощностей линейной части - Главгосэкспертиза выдала положительное заключение в отношении проектной документации и результатов инженерных изысканий строительства лупингов магистрального газопровода "Сила Сибири", сообщается в Едином госреестре заключений (ЕГРЗ).

Решение касается этапов с 6.9.3.1 по 6.9.3.7. Они предусматривают строительство 14 лупингов общей протяженностью 510 км по всей трассе "Силы Сибири" от Якутии до границы с КНР (Ленский, Олекминский, Алданский, Нерюнгринский районы Якутии; Тындинский, Магдагачинский, Шимановский, Свободненский районы Амурской области). Над проектом работали ООО "Газпром проектирование", ООО "Связьгазпроект" (Вологда), ООО "Газинформсервис" (Санкт-Петербург), ООО "Оптимум" (Москва). Технический заказчик - ООО "Газпром инвест".

Первым этапом реализации проекта "Сила Сибири" стал участок более двух тысяч километров от Чаяндинского месторождения в Якутии до границы с Китаем в Амурской области. После подключения к системе нитки с иркутского Ковыктинского месторождения началось наращивание компрессорных и линейных мощностей на участке Чаянда - Белогорск. Лупинги строились в два этапа: для обеспечения объема подачи газа на экспорт 30 млрд куб. м в год (этап 6.9.1) и под экспорт 38 млрд куб. м в год (6.9.2). После их завершения поставки в Китай с декабря 2024 года вышли на плановый уровень в 38 млрд куб. м в год.

Газопроводная система "Сила Сибири" продолжает развитие. "Газпром" завершает строительство 828-километровой перемычки "Белогорск - Хабаровск" до дальневосточной магистрали "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" (в конце декабря озвучивался статус строительства объекта 64%). В Якутии к "Силе Сибири" подключаются Тас-Юряхское и Верхневилючанское НГКМ общей проектной мощностью порядка 10 млрд куб. м в год; также магистраль примет газ Чонского нефтегазового кластера "Газпром нефти".

Вдоль трассы газопровода ведется газификация российских регионов, строятся новые генерирующие мощности.

