"Газпром нефть" занялась тремя проектами в Якутии с доступом к "Силе Сибири"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" занялась освоением трех проектов в Якутии с доступом к магистрали "Сила Сибири" - это Тас-Юряхское и Верхневилючанское НГКМ, а также проект "Чона Газ", сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на совещании о предварительных итогах года.

"Для обеспечения газом наших будущих потребителей на востоке России мы ведем работу по развитию ресурсной базы. Так, в Якутском центре газодобычи обустраиваем два очень важных новых месторождения - это Тас-Юряхское и Верхневилючанское. Здесь же, в Якутии, мы активно бурим скважины, строим объекты подготовки и транспортировки газа для важного Чонского нефтегазового кластера. Эта работа поручена нами компании "Газпром нефть", и работа ведется строго по графику", - сказал он.

"Газпром" получил лицензии на Тас-Юряхское и Верхневилючанское НГКМ в 2011 году. На тот момент их общие запасы по категориям АВС1 составляли 242 млрд куб. м; концерн проводил на них доразведку.

На Тас-Юряхском месторождении с вводом в 2026 году строится установка комплексной подготовки газа мощностью 31 млн куб. м в сутки (в том числе 16 млн куб. м - газ Тас-Юряхского, 15 млн куб. м - Верхневилючанского НГКМ). Месторождения будут подключены к магистрали "Сила Сибири". Главгосэкспертиза 10 декабря выдала положительное заключение в отношении проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении проекта строительства газопровода-подключения Тас-Юряхского и Верхневилючанского месторождений к МГ "Сила Сибири" (Этапы 1, 2). Трасса газопровода пройдет по территории Мирнинского и Ленского улусов Республики Саха (Якутия). Объем транспортировки - 10,72 млрд куб. м в год, сообщалось в документах правительства.

Поставки российского газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай начались в 2019 году. В конце 2024 года магистраль вышла на проектную экспортную мощность в 38 млрд куб. м в год.

