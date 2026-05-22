Временное соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Монголией вступит в силу 22 июля

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Соглашение о свободной торговле между странами Евразийского экономического союза и Монголией должно вступить в силу с 22 июля 2026 года, объявили министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев и первый вице-премьер - министр экономики и развития Монголии Жадамба Энхбаяр.

На встрече Слепнев вручил чрезвычайному и полномочному послу Монголии в России Дуламсурэну Даваа ноту ЕЭК о завершении со стороны ЕАЭС процедур, необходимых для вступления временного торгового соглашения в силу. Со стороны Монголии соответствующие процедуры были уже завершены.

Соглашение между ЕАЭС и Монголией было подписано в Минске 27 июня 2025 года, после чего была запущена процедура его ратификации. С момента вступления документа в силу в отношении 367 товарных субпозиций для каждой стороны будут обнулены или снижены таможенные пошлины.

Соглашение заключено на три года с возможностью автоматического продления действия еще на один трехлетний период. В течение одного года по истечении первого трехлетнего периода стороны начнут пересмотр соглашения с целью упрощения процедур и отмены пошлин и других ограничительных правил в отношении практически всей номенклатуры торговли между сторонами, отметили в ЕЭК.

Как ранее отмечало Минэкономразвития, после вступления соглашения в силу льготным режимом будет охвачено 90% российско-монгольской взаимной торговли. При этом 89% российского экспорта будет поставляться в Монголию беспошлинно, в том числе - продукты питания, удобрения, полимерная продукция, ряд черных металлов, моторные транспортные средства.

По товарам, включенным в соглашение, средние пошлины на рынке Монголии сократятся с 6% до 0,2%, что позволит российскому бизнесу экономить до 8 млрд рублей в год, считает министерство.