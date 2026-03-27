Поиск

Мишустин уверен, что интерес к взаимодействию с ЕАЭС будет расти

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Интерес зарубежных стран к взаимодействию с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) будет увеличиваться, уверен премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Выступая на расширенном заседании Евразийского экономического совета Мишустин отметил, что в числе значимых приоритетов Союза - развитие сотрудничества на внешнем контуре.

"Прошлый год в этом плане был продуктивным. Заключены соглашения о свободной торговле с Индонезией, Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Уверен, что интерес к взаимодействию с Союзом будет расти", - отметил премьер.

Мишустин добавил, что необходимо продолжить выстраивание взаимовыгодных и равноправных партнерств с дружественными государствами, которые настроены на конструктивную совместную работу.

Михаил Мишустин ЕАЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

