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Соглашения ЕАЭС с ОАЭ и Монголией подписаны на саммите в Минске

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Соглашения Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с ОАЭ и Монголией подписаны в пятницу в Минске в рамках саммита Высшего Евразийского экономического совета, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

"Состоялось подписание двух важных международных документов. Это Соглашение об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами и временное торговое соглашение с Монголией", - говорится в сообщении.

ЕАЭС ОАЭ Монголия Белоруссия Минск
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