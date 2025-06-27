Соглашения ЕАЭС с ОАЭ и Монголией подписаны на саммите в Минске

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Соглашения Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с ОАЭ и Монголией подписаны в пятницу в Минске в рамках саммита Высшего Евразийского экономического совета, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

"Состоялось подписание двух важных международных документов. Это Соглашение об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами и временное торговое соглашение с Монголией", - говорится в сообщении.