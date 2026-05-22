Поиск

Страны СНГ одобрили концепцию создания интегрированной транспортной системы

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - - Совет глав правительств Содружества Независимых Государств утвердил концепцию сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям стран СНГ, сообщил исполком объединения.

Документ "определяет цели и тенденции развития транспортной системы на пространстве СНГ и направлен на формирование интегрированной транспортной системы СНГ, обеспечивающей быстрые, безопасные и экономичные перевозки, основанные на современной инфраструктуре, развитой логистике и мультимодальных маршрутах".

"В современных условиях транспортные артерии государств - участников СНГ выполняют стратегическую функцию, способствуя интеграции национальных транспортных систем в глобальные логистические сети и обеспечивая транзит товаров и пассажиров между Европой, Азией и Ближним Востоком. Их успешное сопряжение и модернизация имеют также и экономическое значение, влияющее на рост торговли, снижение транспортных издержек и развитие новых логистических возможностей для государств региона. При этом возрастают требования к скорости, надежности и эффективности перевозок, что предполагает постоянную модернизацию инфраструктуры и внедрение передовых технологий", - отмечается в сообщении.

Стороны ожидают, что реализация концепции позволит "создать условия для повышения конкурентоспособности транспортных артерий, проходящих по территориям государств содружества, их привлекательности для международных грузоотправителей и инвесторов, привлечения грузопотоков, реализации транспортно-транзитного потенциала и обеспечит наиболее эффективное использование возможностей транспортных коридоров в интересах социально-экономического развития государств СНГ".

СНГ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Набиуллина анонсировала поэтапное повышение минимального размера капитала банков

Проект соглашения Ирана и США содержит пункт о свободе судоходства

ЦБ зафиксировал случаи занижения кредитными организациями резервов в угоду бонусам банкиров

 ЦБ зафиксировал случаи занижения кредитными организациями резервов в угоду бонусам банкиров

Фондовые индексы США завершили торги в плюсе, Dow Jones обновил рекорд

ЦБ повысил прогноз по прибыли банков РФ на 2026 год до 3,4-3,9 трлн рублей

ФАС призвала производителей топлива к ответственному ценообразованию
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9528 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2283 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 154 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 439 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов