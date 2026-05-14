Заседание Совета глав правительств СНГ состоится 22 мая в Ашхабаде

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил на высоком уровне провести заседание Совета глав правительств СНГ 22 мая в Ашхабаде. Такое постановление опубликовано в газете "Нейтральный Туркменистан".

"Управлению делами Аппарата президента Туркменистана и Министерству иностранных дел Туркменистана предписано совместно с Исполнительным комитетом Содружества Независимых Государств организованно провести на высоком уровне заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств 22 мая 2026 года в городе Ашхабаде", - сказано в документе.

Ашхабад СНГ Сердар Бердымухамедов Туркменистан
