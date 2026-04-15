Молдавия официально выйдет из СНГ 8 апреля 2027 года

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Молдавия официально покинет состав Содружества независимых государств (СНГ) 8 апреля 2027 года, сообщил министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой журналистам в среду после заседания правительства.

Он отметил, что согласно предусмотренной процедуре, это произойдет спустя 12 месяцев после уведомления Исполкома СНГ о принятом Молдавией решении о денонсации уставных документов Содружества. "Поэтому с юридической, формальной точки зрения, с позиции международного права, спустя 12 месяцев после этого, мы (Молдова) больше не будем находиться в составе СНГ", - заявил министр.

"Но на самом деле, на практике мы уже давно не принимаем участие, в том числе, в различных мероприятиях СНГ, поскольку это не отвечает национальным интересам Молдавии", - отметил Попшой.

В начале апреля парламент Молдавии принял окончательное решение о выходе страны из СНГ. Парламент принял законы о денонсации Соглашения о создании Содружества Независимых Государств, а также Устава СНГ.

Денонсация этих соглашений инициирована министерством иностранных дел, которое утверждает, что основополагающие ценности и принципы СНГ сегодня не соблюдаются некоторыми участниками Содружества. В частности, положение, согласно которому государства-члены взаимно признают и уважают территориальную целостность и неприкосновенность существующих границ. Как считают в Кишиневе, этот принцип, лежавший в основе создания СНГ, нарушается Российской Федерацией в отношении Украины, Грузии и Молдавии.

На сегодняшний день из 283 соглашений в рамках СНГ 71 уже денонсировано Молдавией, а около 60 находятся на стадии рассмотрения. В мае 2023 г. парламент принял окончательное решение о выходе из соглашения о создании Межгосударственной телерадиокомпании "Мир", а в июле была денонсирована Конвенция о Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ. В январе 2024 года правительство Молдавии сообщило, что власти определили 119 договоренностей в рамках СНГ, которые не представляют никакой ценности для Молдавии. Также, с 2024 года Кишинев перестал платить взносы в СНГ и другие организации на платформе Содружества.

Депутаты от Партии коммунистов и Партии социалистов голосовали против денонсации соглашений. Они считают, что выход Молдавии из СНГ негативно отразится на экономике Молдавии.