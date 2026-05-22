Экспорт иракской нефти в апреле снизился в 10 раз к доконфликтному уровню до 330 тыс. б/с

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Ирак в апреле на фоне блокады Ормузского пролива экспортировал всего 9,88 млн баррелей (или 330 тыс. баррелей в сутки), что в десять раз меньше среднего уровня, фиксируемого до начала ближневосточного конфликта, следует из данных государственной компании по сбыту нефти (SOMO).

Относительно марта, когда часть грузов с иракской нефтью еще была в пути, поставки снизились почти вдвое.

Суммарный доход от поставок за рубеж составил чуть менее $1,1 млрд (в марте было почти $2 млрд, в феврале - $6,8 млрд).

Ранее почти весь объем экспорта нефти Ираком проходил через порт Басра с выходом в Персидский залив - около 85-90 млн баррелей ежемесячно. После блокировки традиционного маршрута сбыта в марте на него пришлось 14,6 млн баррелей, в апреле - всего лишь 4,6 млн баррелей.

Частично компенсировать потери экспортных мощностей Ирак пытается за счет наращивания прокачки по нефтепроводу "Киркук - Джейхан" в Турцию, работа которого была возобновлена в марте. В тот месяц было поставлено около 2,8 млн баррелей, в апреле - почти 5 млн баррелей.

По данным ОПЕК, добыча нефти в Ираке в апреле снизилась на 212 тыс. б/с к марту и составила 1,39 млн б/с. При этом разрешенный уровень производства в рамках сделки ОПЕК+ составляет 4,3 млн б/с.