Путин назвал терактом украинский удар по общежитию в ЛНР

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин назвал терактом украинский удар по общежитию в Луганской народной республике.

"Вынужден начать с трагических событий, о которых вы наверняка тоже слышали, знаете, а именно с трагических событий в Луганской Народной Республике. Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа", - сказал он на встрече с выпускниками первого потока программы "Время героев".

Он подчеркнул, что удар был нанесен ночью, когда студенты спали.

Еще раз становится очевидным, с кем мы имеем дело, с кем мы боремся и за что. Это и есть проявление неонацизма. Это еще раз подтверждает террористический характер киевского режима", - сказал президент.

В ночь на 22 мая в Старобельске были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета.

По официальным данным, в момент атаки в здании пятиэтажного общежития, которое в результате удара обрушилось до второго этажа, находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Путин сообщил, что погибли шесть человек и еще 15 продолжают искать. Ранее сообщалось о четырех погибших и 40 пострадавших.

По факту СКР возбудил уголовное дело о теракте.