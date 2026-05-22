Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в РФ всех партий армянской минеральной воды "Джермук"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор ввел временную санитарную меру по приостановлению ввоза и оборота в России всех партий армянской минеральной воды "Джермук" из-за выявленного превышения содержания гидрокарбоната - иона, хлоридов и сульфатов, сообщили в ведомстве.

"С 22 мая 2026 года Роспотребнадзор ввел временную санитарную меру по приостановлению ввоза и оборота на территории Российской Федерации пищевой продукции: "Минеральная природная лечебно-столовая питьевая газированная вода "Джермук", изготовитель ЗАО "Джермук Групп"", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что указанная продукция не соответствует информации, указанной в маркировке. "В воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната - иона, хлоридов и сульфатов. Введение в заблуждение относительно лечебных свойств продукции может привести к неэффективному лечению, ухудшению здоровья", - подчеркнули в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что направили соответствующие уведомления в Евразийскую экономическую комиссию, уполномоченные органы государств - членов Евразийского экономического союза.

"Ситуация с оборотом минеральной воды "Джермук" остается на контроле Роспотребнадзора", - добавили в ведомстве.

В конце апреля Роспотребнадзор сообщал, что ввел временную приостановку ввоза и оборота на территории РФ нескольких партий армянской минеральной природной лечебно-столовой питьевой воды "Джермук".