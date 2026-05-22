Поиск

Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в РФ всех партий армянской минеральной воды "Джермук"

Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в РФ всех партий армянской минеральной воды "Джермук"
Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор ввел временную санитарную меру по приостановлению ввоза и оборота в России всех партий армянской минеральной воды "Джермук" из-за выявленного превышения содержания гидрокарбоната - иона, хлоридов и сульфатов, сообщили в ведомстве.

"С 22 мая 2026 года Роспотребнадзор ввел временную санитарную меру по приостановлению ввоза и оборота на территории Российской Федерации пищевой продукции: "Минеральная природная лечебно-столовая питьевая газированная вода "Джермук", изготовитель ЗАО "Джермук Групп"", - говорится в сообщении ведомства.

В РоссииОверчук заявил, что Армения должна определиться с выбором между ЕАЭС и ЕСЧитать подробнее

Отмечается, что указанная продукция не соответствует информации, указанной в маркировке. "В воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната - иона, хлоридов и сульфатов. Введение в заблуждение относительно лечебных свойств продукции может привести к неэффективному лечению, ухудшению здоровья", - подчеркнули в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что направили соответствующие уведомления в Евразийскую экономическую комиссию, уполномоченные органы государств - членов Евразийского экономического союза.

"Ситуация с оборотом минеральной воды "Джермук" остается на контроле Роспотребнадзора", - добавили в ведомстве.

В конце апреля Роспотребнадзор сообщал, что ввел временную приостановку ввоза и оборота на территории РФ нескольких партий армянской минеральной природной лечебно-столовой питьевой воды "Джермук".

Роспотребнадзор Армения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кевин Уорш приведен к присяге в качестве председателя ФРС США

Набиуллина назвала чрезмерное регулирование основным риском для развития ИИ

Денежная масса в РФ в апреле выросла на 1,4%, годовой темп увеличился до 12,3%

Brent остается в плюсе и торгуется у $104,17 за баррель

Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в РФ всех партий армянской минеральной воды "Джермук"

 Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в РФ всех партий армянской минеральной воды "Джермук"

Набиуллина анонсировала поэтапное повышение минимального размера капитала банков

Проект соглашения Ирана и США содержит пункт о свободе судоходства

ЦБ зафиксировал случаи занижения кредитными организациями резервов в угоду бонусам банкиров

 ЦБ зафиксировал случаи занижения кредитными организациями резервов в угоду бонусам банкиров

Фондовые индексы США завершили торги в плюсе, Dow Jones обновил рекорд
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2285 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9530 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 439 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов