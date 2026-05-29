Рубль в пятницу немного подешевел к юаню на фоне снижения цен на нефть

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль опустился на фоне дешевеющей нефти. Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 10,487 руб., что на 1,6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ снизил официальный курс доллара с 30 мая на 34,91 копейки, до 71,0224 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,05 рубля, до 82,6369 руб./EUR1.

"В течение недели рубль торговался в диапазоне 10,41-10,65 за юань, чему могли способствовать продажи валюты экспортерами под уплату налогов 28 мая. Кроме того, на неделе состоялось погашение суверенных замещающих облигаций и незамещенных еврооблигаций (на $3 млрд) и размещение нового юаневого выпуска ОФЗ (на 10 млрд юаней). Ключевым событием для валютного рынка на следующей неделе может стать публикация Минфином объема валютных операций в рамках бюджетного правила на июнь. По нашим оценкам, совокупный чистый объем покупок может вырасти до 3-4% дневных биржевых торгов (1% - в настоящий момент). Это может сформировать локальное давление на рубль", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

Нефть

Цены на нефть продолжают снижение вечером в пятницу и завершают неделю в минусе на фоне сигналов о возможности скорого урегулирования ближневосточного конфликта.

Котировка июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 опустилась на 1,9% до $91,95 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 1,36% до $87,68 за баррель.

Переговорщики США и Ирана закончили подготовку проекта меморандума о взаимопонимании по завершению вооруженного конфликта и старту переговоров по ядерной проблеме, сообщил накануне портал Axios со ссылкой на источники.

Президент США Дональд Трамп пока не одобрил документ. По данным Axios, меморандум предполагает восстановление судоходства в Ормузском проливе и обязательство Ирана по его разминированию в течение 30 дней.

Позднее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон пока не добился соглашения с Тегераном. "Мы еще не достигли этого, но мы очень близки, и мы собираемся продолжать работать над этим", - сказал он журналистам, добавив, что стороны обсуждают "языковые моменты".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 29 мая, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг опустилась на 3 базисных пункта - до 14,22% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в пятницу понизилась на 3 базисных пункта - до 14,27% годовых, версия на 3 месяца осталась на прежнем уровне - 14,88% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев отступила на 1 базисный пункт и составила 15,76% годовых.

