Решетников считает, что ограничения импорта товаров из Армении не повлияют на цены в РФ

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Ограничения импорта ряда продуктов из Армении не повлияет на цены и инфляцию в России, сообщил "Известиям" глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"По нашим рынкам влияния не будет. Вчера меня спрашивали - что будет с инфляцией и так далее. Мы не заметим статистически этих всех цифр. Это нишевые достаточно товары, и основные объемы мы удовлетворяем за счет собственного производства, по этим направлениям у нас все-таки достаточно диверсифицирована структура поставщиков на наши рынки", - сказал он.

Ранее стало известно, что Россельхознадзор с 30 мая вводит временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции.

Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия, заявили в ведомстве. Сложившаяся ситуация представляет угрозу фитосанитарному состоянию территории страны, отмечалось в сообщении.

Кроме того, сообщалось, что с 22 мая действует запрет на ввоз из Армении цветов.


Максим Решетников Минэкономразвития РФ Армения Россельхознадзор
