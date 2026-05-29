Комиссия по торговле США не увидела угрозы для промышленности в палладии из РФ

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Комиссия по международной торговле США (USITC) вынесла отрицательное решение на заключительном этапе расследования антидемпинговых и компенсационных пошлин в отношении палладия из России, говорится в заявлении USITC.

Ранее International Trade Administration (ITA), орган министерства торговли США, принял решение о введении антидемпинговых пошлин на импорт необработанного палладия из России в размере 132,83%. По компенсационным пошлинам также было принято положительное решение, их ставка была установлена в размере 109,1%.

USITC- независимое квазисудебное федеральное агентство, выполняющее широкий спектр задач, связанных с торговлей, в том числе, проведение расследований по делам, касающимся импорта, который, как утверждается, наносит ущерб промышленности или нарушает права интеллектуальной собственности США.

Компенсационное расследование США в отношении палладия из РФ могло привести к ретроспективному введению пошлины, говорил ранее вице-президент - руководитель сбытового дивизиона ГМК "Норильский никель" Антон Берлин.

По данным Минторга США, российский импорт палладия в США в 2024 году оценивался в $877,73 млн, в 2023 году - в $1,08 млрд, в 2022 году - в $1,35 млрд. "Норникель" является крупнейшим мировым производителем палладия с долей на рынке около 40%.

Антидемпинговое и компенсационное расследования в отношении импорта палладия из России были начаты министерством торговли США в августе прошлого года. Заявителями были компания Sibanye-Stillwater и Объединенный профсоюз сталелитейщиков (United Steelworkers Union) США, которые просили рассмотреть вопрос о введении пошлин на импорт российского палладия для обеспечения бесперебойной работы рудника Stillwater в Монтане.

По мнению заявителей, российское правительство предоставляет производителям палладия компенсационные субсидии, из-за чего импорт палладия в США наносит существенный ущерб американской промышленности.

