Для импорта из ЕАЭС сделают переходный период по обеспечительному платежу СПОТ

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Обеспечительный платеж в рамках запускаемой в России с 1 июня 2026 года системы подтверждения ожидания товара (СПОТ) можно будет не вносить в течение одного месяца импортерам из Армении, Казахстана и Киргизии.

Для Белоруссии переходный период по уплате обеспечительного платежа продлится до 1 октября 2026 года, следует из опубликованного в субботу постановления правительства.

Решение об установлении переходного периода принято для того, чтобы внедрение "нового порядка прошло для импортеров в наиболее комфортном режиме", отметили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. Там сообщили, что вопрос об отсрочке взимания обеспечительного платежа обсуждался на прошедшем недавно совещании Григоренко с бизнесом и профильными ведомствами (Минфин, ФНС, ФТС).

На встрече также были подведены итоги проходившего с апреля тестирования системы "с участием представителей крупнейших деловых сообществ и предпринимательских ассоциаций". "За это время они передали через систему свыше 6,5 тыс. документов о предстоящей поставке. С учетом обратной связи от бизнеса система была доработана. Например, реализована автоматическая загрузка данных из бухгалтерских учетных систем. Также прорабатывается возможность обмена данными по API (интерфейс программирования приложений)", - сообщили в аппарате Григоренко.

Как сообщалось, с 1 июня 2026 года для российских импортеров начинает действовать новый порядок ввоза товаров автомобильным транспортом из стран ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии). В рамках СПОТ чтобы ввезти товар в Россию, импортеру необходимо получить специальный QR - код. Для этого он должен за два дня до пересечения границы сформировать электронный документ о предстоящей поставке товаров с указанием данных о получателе, перевозчике и поставщике.

Кроме того, по истечении переходного периода необходимо будет внести обеспечительный платеж в сумме не менее величины косвенных налогов (НДС плюс акциз), подлежащих уплате при ввозе.

Обеспечительный платеж не вносится, если заявитель отнесен к крупнейшим налогоплательщикам, находится на налоговом мониторинге, включен в реестр уполномоченных экономических операторов (при купле-продаже напрямую с поставщиком), ввозит товары без уплаты налогов (включая товары через электронные торговые площадки для физлиц), является резидентом свободной экономической зоны, совпадающей с таможенной границей ЕАЭС (по состоянию на 1 июля 2016 г.), транзитно перемещает товары между странами ЕАЭС через РФ, ввозит предметы лизинга.

ЕАЭС Казахстан Белоруссия Киргизия Армения
