Цена нефти Brent подросла до $93,01 за баррель

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут утром в понедельник на фоне неопределенности в отношении перспектив урегулирования ближневосточного конфликта.

Котировка августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 по Москве составляет $93,01 за баррель, что на $1,89 (2,07%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу они подешевели на $1,58 (1,70%) до $91,12 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $2,21 (2,53%) до $89,57 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на $1,54 (1,73%) до $87,36 за баррель.

В минувшие выходные США и Иран обменялись предложениями поправок к проекту договора, который позволит продлить перемирие и открыть Ормузский пролив, но насколько стороны продвинулись в переговорах, неизвестно.

Американский президент Дональд Трамп также подтвердил требование к Тегерану об остановке ядерной программы и полном восстановлении статуса Ормузского пролива как открытой международной транспортной артерии, пишет Trading Economics.

По итогам мая цены на нефть снизились, однако остаются повышенными по сравнению с довоенным уровнем.