РФ в январе-апреле снизила экспорт рыбы в Японию на 4%, увеличив выручку на 2%

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - РФ в январе-апреле этого года экспортировала в Японию 32 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Рыбный союз по результатам анализа данных японской таможенной статистики.

В то же время экспортная выручка выросла на 2% и достигла $249 млн.

Так, поставки сурими увеличились на 5% до 8 тыс. тонн и на 20% в денежном выражении до $20 млн. "Рост экспорта в Японию происходит на фоне снижения выпуска фарша минтая (включая сурими) на судах в море в январе-апреле 2026 года на 17% до 43 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Экспорт филе минтая вырос на 10% до 2 тыс. тонн и на 15% до $7 млн. Этот рост союз объяснил увеличением выпуска филе минтая на судах в январе-апреле 2026 года на 5% до 54 тыс. тонн.

В то же время экспорт мороженого минтая снизился на 25% до 1 тыс. тонн и на 5% до $2 млн. Это произошло на фоне сокращения российского вылова минтая в январе-апреле на 4% до 1 млн тонн.

Экспорт мороженого краба-стригуна опилио снизился на 25% до 2 тыс. тонн и на 20% до $34 млн. Поставки мороженого камчатского краба сократились на 30% до 1 тыс. тонн и на 15% до $32 млн. "Несмотря на то что в январе-апреле 2026 года российский вылов крабов вырос на 11% до 23 тыс. тонн, к снижению объемов крабового экспорта в Японию могло привести 20%-е (в весе) увеличение поставок живых крабов в Китай", - поясняет Рыбный союз.

Экспорт мороженой нерки снизился на 30% в весе и деньгах до 3,5 тыс. тонн на сумму $26 млн.

Оценивая экспорт морепродуктов, союз отмечает, что он идет неравномерно. Поставки живого морского ежа сократились на 10% до 3 тыс. тонн и на 5% до $36 млн. Экспорт мороженого кальмара вырос на 40% до 0,6 тыс. тонн и почти в 3 раза до $3 млн.

Россия занимает пятое место в мире по объему поставок рыбы и морепродуктов в Японию (после Китая, Чили, США и Вьетнама) с долей порядка 6% в весе и деньгах.