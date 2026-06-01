Правительство РФ ввело запрет на экспорт авиакеросина до конца ноября

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Введен временный запрет на экспорт авиакеросина из России, говорится в сообщении правительства РФ.

Ограничения будут действовать пять месяцев: с 1 июня до 30 ноября 2026 года.

"Цель принятого решения - обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке", - говорится в сообщении.

Под запрет подпадает топливо, в том числе приобретенное на биржевых торгах. Исключение - партии авиакеросина, помещенные под таможенную процедуру до вступления в силу постановления о временном ограничении, поставки в рамках межправительственных соглашений, а также топливо в технологических емкостях, используемое воздушными судами в пути следования.

В настоящее время в России действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка. Непроизводителям запрещен экспорт дизельного и судового топлив, а также прочих газойлей.

