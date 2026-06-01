Общие премии страховщиков в I квартале выросли на 11,4% до 941,6 млрд рублей

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Общие премии российских страховщиков за I квартал 2026 года увеличились на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и достигли 941,6 млрд рублей, по данным Банка России.

Общие выплаты за тот же период выросли на 15,8% в годовом измерении, до 697,6 млрд рублей, уровень выплат сложился в размере 74,1%, годом ранее - 71,3%.

Совокупный капитал российских страховщиков увеличился на 11,9% за годовой период и достиг по состоянию на 31 марта 2026 года 2 трлн рублей, активы страховщиков на ту же дату были на уровне 6,9 трлн рублей, увеличившись за год на 19,6%.

Основным драйвером роста премий стало накопительное страхование жизни (НСЖ). При этом в сегменте страхования жизни динамика сборов была разнонаправленной. Так, премии по договорам НСЖ выросли на 58,8% (или на 134,9 млрд рублей), до 364,4 млрд руб. Выплаты сократились на 15,3%, до 250,3 млрд рублей.

В то же время поступления по заключенным ранее договорам инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) продемонстрировали снижение на 48,7% (или на 100,7 млрд рублей), до 105,9 млрд руб. Такая динамика связана с законодательным запретом новых продаж этих продуктов с 1 января 2026 года. Выплаты по ИСЖ выросли одновременно в 2,2 раза, до 220 млрд рублей.

Доля поступлений по НСЖ и ИСЖ в совокупных взносах сократилась до 50% за счет ИСЖ.

Объем сборов в сегменте долевого страхования жизни (ДСЖ) - по виду, который появился на рынке в 2025 году, по итогам I квартала этого года составил 16,5 млрд рублей, такие данные приводит ЦБ в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" за I квартал текущего года. Эти поступления не оказали существенного влияния на объемы сегмента страхования жизни в целом.

"В ДСЖ основные сборы пришлись на договоры со сроком более 10 лет", - сообщает ЦБ. За рассматриваемый период "на рынке было шесть ОПИФ (открытые паевые инвестфонды), доверительное управление которыми осуществляется в целях долевого страхования жизни. Совокупный нетто-приток в такие фонды составил 5,7 млрд рублей. Управляли этими фондами три страховые компании, которые получили лицензии УК", сказано в обзоре.

Объем взносов по страхованию заемщиков (включая кредитное страхование жизни, страхование от НС и болезней и ДМС) уменьшился более чем на четверть к аналогичному периоду прошлого года - до 38 млрд рублей. "Снижение произошло вслед за снижением объемов выдачи ипотечных кредитов на 42% на фоне ужесточения условий выдачи по льготным программам", - отмечает регулятор.

Сборы группы универсальных страховщиков увеличились примерно на 7% за I квартал этого года к уровню того же периода предыдущего года и достигли 424,2 млрд рублей (против 396 млрд рублей).

При этом сборы по договорам личного страхования (кроме страхования жизни) продемонстрировали небольшой рост за период I квартала 2026 года. В частности, премии по полисам страхования от несчастного случая (НС) снизились на 25,3% (до 31,8 млрд рублей), по полисам добровольного медицинского страхования (ДМС) - выросли на 16,5% (до 93,2 млрд рублей). Выплаты по НС увеличились на 7,7%, до 9,4 млрд рублей, а по ДМС - на 12,7%, до 56,9 млрд рублей.

В моторном страховании, в секторе автокаско наблюдался рост премий на 11,1%, до 77,4 млрд рублей за I квартал этого года к уровню I квартала предыдущего года. Выплаты выросли на 2,4%, до 50,7 млрд рублей.

Премии по ОСАГО в тогда же стали больше всего на 1% к уровню I квартала 2025 года и составили 74,6 млрд рублей. В то же время показатель выплат рос более высокими темпами, увеличившись на 6,8% - до 55,3 млрд рублей.

Поступления по добровольному страхованию имущества юрлиц (кроме транспорта, грузов и сельхозстрахования) увеличились на 14%, до 46,4 млрд рублей. Выплаты выросли на 17%, составив 15,3 млрд рублей.

Показатель премий по добровольному страхованию имущества физлиц увеличился на 18,7%, до 34,6 млрд рублей. Выплаты выросли на 8,4%, до 3,9 млрд рублей.