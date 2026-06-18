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ФАС сообщила о росте втрое экономии бюджета в сфере закупок в 2025 г.

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Предписания и решения ФАС России позволили в 2025 году увеличить в три раза экономию бюджетных средств в сфере закупок по сравнению с 2024 годом, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства в четверг.

"Борьбу с картелями и иными антиконкурентными соглашениями ведомство ведет при помощи ГИС "Антикартель", которая работает с прошлого года", - приводит пресс-служба слова замглавы ведомства Григория Радионова на совещании в Нальчике.

Он отметил, что создание системы позволяет не просто реагировать на нарушения, но и прогнозировать риски антиконкурентных сговоров.
Современная практика по делам о картелях предполагает не только привлечение нарушителей к ответственности, но и лишение их экономической выгоды, полученной в результате противоправного поведения, подчеркнулит в ФАС.

ФАС
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