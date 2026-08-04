Китайский юань поднялся до 12 рублей впервые с 23 марта

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань умеренно укрепляется на Московской бирже на торгах во вторник, его котировки в моменте росли до 12 рублей впервые с 23 марта.

Курс юаня составил 11,9965 руб. в 14:22 по Москве, что на 5,45 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом курс юаня оказался на 16,23 копейки выше уровня действующего официального курса.

Курс пары юань/рубль консолидируется в диапазоне 11,2-12 руб./юань, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

"Поддержку данной динамике оказывают сохраняющийся дефицит валютной ликвидности и снижение цен на нефть. На таком фоне по итогам дня пара юань/рубль прибавила 1,8%, закончив сессию чуть выше 11,9 руб./юань", - заявил Зварич.

Во вторник основные валюты продолжают рост, при этом юань протестировал верхнюю границу диапазона 11,5-12 руб., которая выступает ближайшим сопротивлением.

"Мы пока не видим фундаментальных факторов, которые могли бы способствовать закреплению выше данной отметки, - отмечает Зварич. - Плюс к этому накопленная перекупленность может способствовать переходу части участников рынка к фиксации прибыли по длинным позициям в китайской валюте. В результате это может привести к откату юаня от 12 руб. и формированию коррекционной тенденции".

Среди значимых факторов, которые могут оказать влияние на динамику рубля к основным мировым валютам, аналитик выделяет публикацию на этой неделе параметров операций по бюджетному правилу.