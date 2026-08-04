Поиск

Китайский юань поднялся до 12 рублей впервые с 23 марта

Китайский юань поднялся до 12 рублей впервые с 23 марта
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань умеренно укрепляется на Московской бирже на торгах во вторник, его котировки в моменте росли до 12 рублей впервые с 23 марта.

Курс юаня составил 11,9965 руб. в 14:22 по Москве, что на 5,45 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом курс юаня оказался на 16,23 копейки выше уровня действующего официального курса.

Курс пары юань/рубль консолидируется в диапазоне 11,2-12 руб./юань, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

"Поддержку данной динамике оказывают сохраняющийся дефицит валютной ликвидности и снижение цен на нефть. На таком фоне по итогам дня пара юань/рубль прибавила 1,8%, закончив сессию чуть выше 11,9 руб./юань", - заявил Зварич.

Во вторник основные валюты продолжают рост, при этом юань протестировал верхнюю границу диапазона 11,5-12 руб., которая выступает ближайшим сопротивлением.

"Мы пока не видим фундаментальных факторов, которые могли бы способствовать закреплению выше данной отметки, - отмечает Зварич. - Плюс к этому накопленная перекупленность может способствовать переходу части участников рынка к фиксации прибыли по длинным позициям в китайской валюте. В результате это может привести к откату юаня от 12 руб. и формированию коррекционной тенденции".

Среди значимых факторов, которые могут оказать влияние на динамику рубля к основным мировым валютам, аналитик выделяет публикацию на этой неделе параметров операций по бюджетному правилу.

Китай Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Китайский юань поднялся до 12 рублей впервые с 23 марта

 Китайский юань поднялся до 12 рублей впервые с 23 марта

ФАС отчиталась о новых делах в отношении частных АЗС в регионах из-за роста цен на топливо

Brent подорожала до $85,02 за баррель

Рынки акций Европы в понедельник выросли, кроме Британии

 Рынки акций Европы в понедельник выросли, кроме Британии

Казахстан может построить зерновой терминал в одном из морских портов России

 Казахстан может построить зерновой терминал в одном из морских портов России

В России в июле продажи автомобилей Lada выросли г/г на 4,3%
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3450 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10912 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2520 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 452 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов