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Рынки акций Европы в понедельник выросли, кроме Британии

Рынки акций Европы в понедельник выросли, кроме Британии
Работа Лондонской фондовой биржи
Фото: AP/TASS

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы заметно повысились в понедельник, исключением стал британский индикатор.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,45%, до 652,09 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,1%. Германский DAX прибавил 1,45%, французский CAC 40 - 1,22%, итальянский FTSE MIB - 1,34%, испанский IBEX 35 - 1,01%.

Улучшению настроений на рынках и повышению склонности инвесторов к риску способствовали надежды на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social в воскресенье, что решил не наносить запланированные массированные удары по Ирану, так как хочет попытаться добиться своих целей мирными способами. По словам Трампа, повременить с ударами по Ирану его попросил сам Тегеран "и другие ближневосточные страны". Глава Белого дома выразил мнение, что соглашение, касающееся Ормузского пролива, будет заключено "в скором времени". Он отметил также, что США могут в любой момент возобновить удары по Ирану, если в этом будет необходимость.

Лидером подъема среди компонентов индекса Stoxx 600 стала германская Hensoldt (+8,3%). Заметно выросли также котировки акций других оборонных подрядчиков: Thales - на 3,2%, Rheinmetall - на 3,1%, Rolls-Royce - на 2,7%, BAE Systems - на 2,3%.

Акции швейцарской химкомпании Clariant, еще в пятницу опубликовавшей сильную квартальную отчетность, повысились в цене на 7%.

Бумаги Siemens Healthineers подорожали на 6,1%. Специализирующаяся на медицинских технологиях компания улучшила годовой прогноз чистой прибыли.

Бельгийский страховщик Ageas нарастил рыночную стоимость на 2,2% после сообщений, что малайзийский Maybank выкупит у него 31%-ю долю в материнской компании страховой Etiqa за $1,2 млрд.

Капитализация easyJet увеличилась на 2%. Британская авиакомпания продлила до 7 августа срок, в течение которого американская Castlelake LP должна определиться со своим предложением о ее покупке.

Стоимость акций авиаперевозчиков Ryanair и Lufthansa выросла на 2,2%, туроператора TUI AG - на 3,2% на фоне падения цен на нефть.

При этом нефтяные компании завершили торги без единой динамики. Котировки BP Plc снизились на 0,1%, Eni - на 1,2%, Equinor - на 1,4%, Shell - поднялись на 0,2%, TotalEnergies - менее чем на 0,1%.

Позитивную динамику показали автопроизводители Renault (+4,4%), Mercedes-Benz Group (+2,6%), Volkswagen (+2,2%) и BMW AG (+1,3%).

Самые большие потери в сводном индексе, а также в британском FTSE 100 понесла фармкомпания AstraZeneca Plc, капитализация которой сократилась на 9% на информации, что она изучает возможность объединения с американской Bristol Myers Squibb.

Бумаги Ipsen упали в цене на 8,4%, Swedish Orphan Biovitrum - на 7,4%, IG Group Holdings - на 6,1%, Teleperformance - на 5,9%.

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