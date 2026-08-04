ФАС отчиталась о новых делах в отношении частных АЗС в регионах из-за роста цен на топливо

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба отчиталась о возбуждении очередной порции дел по признакам необоснованного повышения цен на топливо на частных АЗС в разных регионах страны.

Так, Алтайское краевое УФАС возбудило дело в отношении двух сетей АЗС. Предприниматели, реализующие моторное топливо в Бийске на пяти автозаправках Evolution и EVO, подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения с целью установления и поддержания цен. В результате мониторинга установлено, что владельцы данных АЗС отказались от самостоятельной ценовой политики и, имея разную себестоимость реализуемого бензина марки АИ-92, неоднократно одновременно повышали цену на топливо до одного уровня.

Также антимонопольное дело возбуждено в отношении ООО "Ника". Компания является единственным продавцом топлива в Солтонском районе и подозревается в установлении монопольно высоких цен. Служба выявила изменение розничной стоимости бензинов марок АИ-92, АИ-95 и дизтоплива на её АЗС, превышающее средний уровень цен по сопредельным районам.

Красноярское УФАС выдало предупреждение ООО "Регион 24". Компания за последние два месяца изменила цены на топливо, но не представила достаточных экономических обоснований для этого. В итоге стоимость топлива оказалась выше как уровня цен вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), так и текущего уровня инфляции.

ООО "Регион 24" – независимый участник рынка розничной реализации нефтепродуктов в Красноярском крае. Компания управляет сетью из 32 АЗС под коммерческим наименованием "Регион24" в Красноярске, Назарово, Дивногорске и Емельяновском муниципальном округе. По данным анализа состояния конкуренции, ООО "Регион 24" входит в перечень хозяйствующих субъектов, занимающих коллективное доминирующее положение на территории этих муниципальных образований.

В соответствии с предупреждением компании необходимо привести розничные цены на топливо к экономически обоснованному уровню. В случае неисполнения требований предупреждения антимонопольным органом будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Брянское УФАС России выдало предупреждения четырем хозяйствующим субъектам, АЗС которых работают под коммерческим обозначением "Люкс-Ойл". В результате мониторинга было установлено, что розничные цены на бензины АИ-92 и АИ-95, реализуемые на этих автозаправках, изменились. УФАС отмечает, что такие действия приводят или могут привести к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей путем навязывания им невыгодных условий договора. В соответствии с предупреждением хозсубъекты должны снизить цены на топливо до уровня экономически обоснованных.

Нижегородское УФАС выдало предупреждения ООО "ВНП" (АЗС под коммерческим обозначением "IRBIS"), ООО "Техноазс" и ООО "Техноторг" (АЗС "ОПТИ"). На этих заправках изменились розничные цены на бензин - в этом содержатся признаки нарушения Закона о защите конкуренции. Изменение цены топлива на АЗС может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен, полагает УФАС.

Херсонское УФАС выявило хозяйствующие субъекты, которые изменили цены на бензин и дизельное топливо с начала июня 2026 года. Они также не предоставили в ведомство информацию о причинах такого решения. В связи с этим УФАС выдало два предупреждения: хозяйствующему субъекту, реализующему топливо в Новотроицком муниципальном округе, и ООО "ЮГ ОЙЛ", реализующему бензин АИ-95 в Ивановском муниципальном округе. В срок до 10 дней с момента получения предупреждений субъекты обязаны снизить розничные цены до экономически обоснованного уровня. Ямало-Ненецкое УФАС приняло меры антимонопольного реагирования к АО "Газонаполнительная станция", изменившего розничные цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ) на автомобильной газозаправочной станции (АГЗС) в Лабытнанги. В установленный срок хозяйствующий субъект уведомил антимонопольный орган о предпринятых мерах. Согласно полученным сведениям, розничная цена на СУГ была снижена.

Оренбургское УФАС направило в адрес восьми продавцов газомоторного топлива предупреждения о необходимости прекращения действий, которые содержат признаки нарушения закона. Ведомство зафиксировало повышение розничных цен на СУГ на АГЗС. Исполнить предупреждения компании должны в десятидневный срок с момента его получения.