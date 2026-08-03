Казахстан может построить зерновой терминал в одном из морских портов России

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Казахстанское АО "Продовольственная контрактная корпорация" ("Продкорпорация") рассматривает возможность строительства зернового терминала в одном из трех морских портов России, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в Министерстве сельского хозяйства республики.

"Продкорпорация" рассматривает в будущем возможность строительства зернового терминала на территории Российской Федерации, реализация которого станет важным шагом в укреплении сотрудничества между нашими странами, являющимися крупными производителями и экспортерами зерна. При этом наиболее предпочтительным считаем рассмотреть размещение терминала в одном из морских портов РФ на Черном, Азовском или Балтийском морях", - говорится в ответе Минсельхоза на запрос агентства.

Ориентировочные сроки строительства не названы.

В Минсельхозе отметили, что Казахстан ведет переговоры с Россией о строительстве дополнительных объектов экспортной инфраструктуры в связи с ростом производства и экспортного потенциала зерновых.

"Предложенная инициатива Казахстана позволит укрепить экспортную инфраструктуру двух стран и углубить интеграцию зерновых рынков. Для казахстанской стороны реализация данного проекта создаст возможности для создания новых экспортных маршрутов для расширения присутствия казахстанского зерна на мировых рынках", - добавили в ведомстве.

У "Продкорпорации" сейчас есть собственные зерновые терминалы в порту Актау на Каспийском море, в иранском порту Амирабад и в порту Баку.

Ранее в июле глава комитета государственной инспекции в АПК Минсельхоза Казахстана Сакен Каныбеков на выставке "Всероссийский день поля - 2026" сообщил об инициативе "Продкорпорации" построить зерновой терминал в России.

АО "Продкорпорация" входит в структуру министерства сельского хозяйства Казахстана. Компания создана в 1995 году для поддержания государственного резервного запаса зерна, а также стабилизации внутреннего зернового рынка и содействия экспорту казахстанского зерна, в том числе представления интересов республики на экспортных рынках.