Brent подорожала до $85,02 за баррель

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут утром во вторник после падения по итогам предыдущей сессии, вызванного признаками деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

К 8:09 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,25 (1,49%) до $85,02 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $6,35 (7%), до $83,77 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,9 (на 1,12%), до $81,24 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $4,33 (5,1%), до $80,34 за баррель.

Накануне Brent обновила минимум с 13 июля после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о своем решении не наносить запланированные массированные удары по Ирану ради попытки добиться своих целей мирными способами. По словам Трампа, повременить с ударами по Ирану его попросил сам Тегеран "и другие ближневосточные страны".

Трамп выразил мнение, что соглашение, касающееся Ормузского пролива, "будет заключено в скором времени", но не уточнил, в чем оно может заключаться. Он сказал также, что США могут в любой момент возобновить удары по Ирану, если в этом будет необходимость.

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что его страна не ведет переговоров с США.

"Масштаб падения котировок в понедельник кажется чрезмерным с учетом сохранения высокой неопределенности. Мы уже неоднократно это проходили, - написали аналитики ING. - Иран отрицает, что ведет переговоры, а Трамп угрожает новыми ударами, если сделка не будет заключена, и все это говорит о возможности новой эскалации".