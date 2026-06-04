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Международные резервы России с 22 по 29 мая сократились на $5,1 млрд

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 29 мая составили $748,7 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 22 мая международные резервы равнялись $753,8 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $5,1 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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