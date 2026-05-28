Международные резервы РФ с 15 по 22 мая сократились на $15,1 млрд

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 22 мая составили $753,8 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 15 мая международные резервы равнялись $768,9 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $15,1 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

